Jannik Sinner contro il russo Andrei Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il russo, testa di serie numero 5, per un posto nella semifinale del primo Slam stagionale. All'orizzonte c'è un nuovo duello con Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, è il primo semifinalista dopo il successo in 4 set sullo statunitense Taylor Fritz.

Sinner affronta il primo momento di difficoltà nel quarto game: sotto 15-40, l'azzurro risale la china e ottiene il 2-2 anche grazie ad un servizio vincente e a un ace. Nel gioco successivo, fa tutto Rublev: il russo sbaglia 4 dirtti di fila e regala il break a zero. Il numero 1 d'Italia ringrazia e allunga (4-2), mantenendo il vantaggio (5-3) con sicurezza e chiudendo per 6-4 in poco più di mezz'ora.