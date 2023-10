Un coro contro la Juve durante la partita tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. E' il singolare episodio accaduto ieri durante il derby tutto italiano vinto poi dal 22enne altoatesino in due set, che così è volato ai quarti di finale.

Cosa è successo?

L’ultimo cambio campo, mentre i due tennisti erano seduti a prendere fiato, il dj per omaggiare l'Italia ha messo il brano "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. Ma è partita la versione da 'stadio' che sulle note della canzone recita: "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”.

Sinner e Sonego, tifosi di Milan e Torino, non sembrano aver capito cosa sia successo, concentrati più che altro sul confronto. Del derby azzurro andato in scena a Vienna resta però l’incredibile gaffe del dj.

Il precedente

Ma non è la prima volta che il celebre successo dei Ricchi e Poveri è protagonista del clamoroso errore. Lo scorso giugno durante la premiazione dell’Europeo a squadre di atletica leggera, a Chorzow, in Polonia, gli organizzatori hanno riprodotto all’interno dello stadio la stessa canzone in versione 'stadio' creata da Dj Redblack, ovvero Agostino Carollo, moltiplicando la sua fama.