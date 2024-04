Jan-Lennard Struff è l'avversario che Jannik Sinner affronta oggi negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il tedesco, 33 anni, al momento è il numero 25 del ranking Atp e si avvicina al miglior risultato della carriera, la 21esima posizione raggiunta a giugno 2019. In carriera, Struff non ha mai vinto un torneo. Nel 2024 il miglior risultato sinora è rappresentato dai 16esimi di finale raggiunti a Indian Wells, dove è stato sconfitto da Sinner nell'unico confronto diretto, e a Miami, dove è stato battuto dall'australiano Alex de Minaur.

La terra battuta rappresenta la superficie preferita per Struff, che considera il Roland Garros il suo torneo ideale: a Parigi in 2 edizioni, nel 2019 e nel 2021, è arrivato fino agli ottavi di finale.

A Montecarlo, Struff ha battuto al primo turno l'argentino Sebastian Baez, altro specialista del rosso, in 3 set per 1-6, 7-6 (7-3), 6-2. Al secondo turno ha piegato in 2 set il croato Borna Coric (7-6 (7-2), 6-1.