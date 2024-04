"Mi hanno messo due piedi sinistri". Sofia Goggia, stella dello sci azzurro, ironizza sulla copertina del magazine Sette: la fuoriclasse, che sta recuperando dopo un grave infortunio, nella foto 'esibisce' due piedi sinistri in una posa a dir poco improbabile. "Quando ti accorgi che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri, il commento della 'nonna' (non mia) Carla in gastronomia", scrive la campionessa su Facebook. L'immagine della sciatrice stesa sul letto accanto al suo cane ma con due piedi sinistri frutto di un errore del fotoritocco scatena l'ilarità sui social. I commenti sull'immagine si sprecano, tra battute e sorrisi: "Con due piedi sinistri, ci credo che cade...".