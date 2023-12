Inter-Manchester City negli ottavi di finale di Champions League? Napoli-Bayern Monaco? Un equilibrato Lazio-Real Sociedad? I sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, in programma lunedì 18 dicembre alle 12, sembrano destinati a riservare un avversario tosto alle 3 squadre italiane qualificate. Inter, Napoli e Lazio hanno superato la prima fase piazzandosi al secondo posto nel girone. Nel turno a eliminazione diretta, quindi, troveranno nell'urna una vincitrice di un altro gruppo per le sfide che si giocano nell'arco di 4 settimane: gare di andata il 13-14-20-21 febbraio, match di ritorno il 5-6-12-13 marzo.

La squadre qualificate per gli ottavi

La lista delle prime classificate è impressionante: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Barcellona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid. Le seconde classificate sono Lazio, Inter, Napoli, Psg, PSV Eindhoven, Lipsia, Copenhagen, Porto.

I paletti, per il sorteggio delle italiane, sono pochi. Negli ottavi sono esclusi i derby ma Lazio, Inter e Napoli sono tutte nella seconda fascia: accoppiamenti impossibili tra loro, quindi. L'altro criterio prevede che non si possa incontrare una formazione già affrontata nella fase a gironi. L'Inter, quindi, non può essere abbinata alla Real Sociedad, che rimane un avversario potenziale per Lazio e Napoli. I partenopei non possono pescare il Real Madrid, i capitolini non troveranno l'Atletico Madrid. Per il resto, poche chance di evitare un ottavo di finale tosto.

Per tutte e 3 le squadre della Serie A, è possibile l'abbinamento con il Borussia Dortmund, che a sorpresa ha vinto il girone F davanti a Psg e Milan. A parte i gialloneri e la Real Sociedad, che gioca comunque un calcio eccellente come dimostrato nel doppio confronto con l'Inter, tutte le altre prime sono autentiche corazzate.

I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi rischiano di rimpiangere i punti persi nelle ultime 2 giornate contro il Benfica in disarmo e nello 'spareggio' casalingo con la Real. Per la capolista della Serie A potrebbe configurarsi il remake della finale di Champions dello scorso anno con il Manchester City oppure duelli di altissimo livello con Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Arsenal e Atletico Madrid. L'Inter se la gioca con tutte, ovviamente, ma sfide del genere sarebbero state auspicabili magari nei quarti.

Napoli e Lazio hanno meno rimpianti: il secondo posto nei rispettivi gironi è oggettivamente il risultato più logico vista la presenza delle due squadre di Madrid nei gruppi. Partenopei e capitolini hanno un'opzione in più rispetto all'Inter: potrebbero trovare, oltre al Dortmund, anche la Real Sociedad. I baschi non vanno sottovalutati, ma almeno a livello di 'pedigree' si presentano come rivali più abbordabili rispetto alle big del continente.

I possibili accoppiamenti per Inter, Lazio e Napoli

Le possibili avversarie dell'Inter: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund.

Le possibili avversarie della Lazio: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund.

Le possibili avversarie del Napoli: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund.

I sorteggi in tv e streaming

I sorteggi inizieranno alle 12 nella sede della Uefa a Nyon. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport 24 e sarà disponibile in chiaro su Canale 20. In streaming saà possibile seguirlo su Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa.