Il ministro per lo Sport e per i Giovani commenta così la polemica nata intorno alla presenza del ct azzurro alla festa di Fratelli d'Italia

"Spalletti da Atreju? È un fratello d'Italia in generale, qui c’è un confronto con rispetto tra chi ha pensieri diversi, ma non so nemmeno come la pensi politicamente". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine di Atreju commentando la polemica nata intorno alla presenza del ct azzurro alla festa di Fratelli d'Italia.