Sport, Malagò (Coni): “Asi ente con percorso di primissimo piano e numeri impressionanti”

“La mia presenza al trentennale dell’Asi, un ente riconosciuto dal Coni che ha fatto molto per il nostro mondo, è doveroso. È un ente relativamente giovane ma con un percorso di primissimo piano, fatto di donne e di uomini, di presenza sul territorio, di numeri impressionanti. Ci sono atleti che hanno iniziato con l’Asi e sono diventati grandi nel mondo dello sport. Asi abbraccia tutte le componenti del nostro sistema dello sport: lo sport per tutti, lo sport di base e d’alto livello, la territorialità, i valori dello sport, l’organizzazione sportiva, la gestione degli impianti e infine gli aspetti formativi”. Lo afferma Giovanni Malagò, presidente Comitato olimpico nazionale italiano - Coni, in occasione della festa con cui Asi, Associazioni sportive e sociali italiane, ha festeggiato il suo trentennale a Roma alla presenza di personalità del mondo dello sport, dirigenti e atleti. Fondato nel 1994 e riconosciuto dal Coni, l’ente conta oggi oltre 1,4 milioni di tesserati, atleti, dirigenti, tecnici, arbitri e giudici di gara, e promuove sul territorio nazionale 652 discipline sportive.