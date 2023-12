Sport, Premio Asi Sport&Cultura: Il 15 dicembre, al Salone d’Onore del Coni ‘Oscar’ dello sport'

È iniziata la marcia di avvicinamento alla 18a edizione del “Premio Asi Sport&Cultura”, in programma il prossimo 15 dicembre nell’ormai permanente sede del Salone d’Onore del Coni di Roma. Sul sito internet del Premio, si sono chiuse ieri sera fa le votazioni on line delle tre sezioni storiche: “Impiantistica e promozione sportiva - Premio Ics”, “Innovazione tecnologica- Premio We Sport Up” e “Etica sportiva – Premio Fabrizio Quattrocchi”.

Altri tre sono i premi che saranno assegnati durante la serata del 15 dicembre. Il “Premio Atleta dell’Anno”, intitolato alla memoria di Carlo Pedersoli, che vede in gara Gianmarco Tamberi, Francesco Bagnaia e la Nazionale di Coppa Davis (il vincitore è deciso da una giuria di esperti del mondo dello sport); il “Premio Media”, intitolato alla memoria di Gian Piero Galeazzi, e il Premio "Sostenibilità nello sport Enel X" destinato ad una associazione sportiva/impianto sportivo che ha puntato sulla sostenibilità e l’innovazione.