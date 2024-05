Stampa estera, a Lukaku il premio 'Miglior giocatore straniero'

E' stato consegnato a Trigoria il premio "Miglior Atleta Straniero in Italia" a Romelu Lukaku, giocatore di origine belga e attaccante della Roma che da sempre si è distinto per la sua abilità nel fare gol. Il premio a Lukaku è stato consegnato oggi alla presenza del comitato sportivo composto da Alba Kepi, Elizabeth Missland, Dundar Kesapli (anche consigliere Ussi Roma), Maarten van Aalderen e Baris Seckin. "Sono felice di ricevere questo premio", ha dichiarato l'attaccante.

Il Premio Sportivo dell’Associazione della Stampa Estera viene assegnato ogni anno ai migliori atleti delle Federazioni Italiane in diverse categorie sportive. Il premio nasce nel 1991 e, per la prima volta, furono assegnati i premi al miglior atleta dell’anno, miglior atleta straniero in Italia e il premio alla carriera. La Stampa Estera riunisce diversi giornalisti di vari paesi nel mondo che svolgono attività come corrispondenti. Come ogni anno dal 1991, si rinnova l'appuntamento con i premi sportivi dell'Associazione della Stampa Estera, assegnati dai giornalisti stranieri accreditati in Italia il cui voto ha celebrato così le imprese dei migliori atleti del 2023. Nomi nuovi, dunque, vanno ad aggiungersi a quelli di alcuni vincitori del passato, tra i quali spiccano grandi stelle del calibro di Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane, Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimović, Victor Osimhen e Marcell Jacobs, tanto per citarne alcuni.