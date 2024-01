"Devo aspettare febbraio per vedere se riesco ad evitare un'operazione, sarebbe meglio". Stefano Tacconi prosegue il recupero dopo dopo l'emorragia cerebrale per l'aneurisma che lo ha colpito ad aprile 2022. A Verissimo, nella puntata di oggi, l'ex portiere della Juventus parla del nuovo ostacolo da affrontare. "La vita di prima? Sicuramente no... Ho la gamba che non funziona bene, ho una trombosi: devo aspettare febbraio per vedere se riesco ad evitare un'operazione, sarebbe meglio. Deve sciogliersi una parte della vena, chiusa in 3 punti. Vediamo a febbraio se devo operarmi...", dice Tacconi. "Non so quando sia arrivata questa trombosi, forse durante il coma. L'hanno scoperta e bisogna verificare se serve un by pass. Ho fatto tanto sport, ma ora faccio veramente fatica", confessa.

Si torna a parlare del grave problema accusato quasi 2 anni fa: "I segnali c'erano stati, dovevo essere io il medico di me stesso. Avevo tirato troppo la corda, dovevo capirlo. Ma alla fine mi hanno ripreso per i capelli, è andata bene. Ora non devo più fumare o bere, mia moglie e mio figlio sono i miei due badanti. Faccio fisioterapia, sono un po' testone: ma da 15 giorni ho tolto di mezzo le stampelle, via...", dice.