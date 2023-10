Il Sudafrica batte gli All Blacks 12-11 nella finale della Coppa del Mondo 2023 a Parigi. Gli Springboks, grazie al successo contro la Nuova Zelanda, diventano campioni del mondo per la quarta volta nella loro storia dopo i trionfi del 1995, 2007 e 2019. In un match equilibrato e dominato dalle difese, il Sudafrica capitalizza i piazzati di Handré Pollard, che firma il poker (4', 13', 19', 34') decisivo per la vittoria.