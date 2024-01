Si gioca la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Appuntamento in programma oggi, lunedì 22 gennaio 2024, alle 20 italiane all'Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Da una parte i campioni d’Italia, allenati da Walter Mazzarri, vittoriosi 3-0 contro la Fiorentina in semifinale, dall'altra la squadra di Simone Inzaghi che si è imposta sulla Lazio sempre per 3-0. Sarà la prima volta che azzurri e nerazzurri si affronteranno in una finale di Supercoppa Italiana.

La partita sarà diretta da Antonio Rapuano, della sezione di Rimini. Come assistenti sono stati designati Colarossi e Tolfo; quarto uomo Di Bello. Di Paolo e Aureliano al Var.

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5. La partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it

Inzaghi: "Finale di Supercoppa con insidie contro un Napoli di qualità"

Inzaghi punta al terzo trionfo consecutivo, che lo renderebbe l'allenatore più vincente nella storia della competizione con cinque titoli. Quella in Supercoppa a Riad "è una finale, tante volte è decisa da episodi. Dobbiamo fare tanta attenzione perché ha delle insidie, però la squadra deve continuare a lavorare come ha fatto in questo periodo", ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. "Veniamo da un'ottima semifinale, giochiamo contro i campioni d'Italia che hanno vinto anche loro 3-0. In campionato hanno avuto qualche problema e hanno cambiato allenatore, ma è una squadra con una rosa lunga e tanta qualità".

Mazzarri: "Spero di riuscire ad alzare la Supercoppa"

"In 23 anni di carriera è capitato due volte di competere per questo trofeo, spero di riuscire ad alzarlo", afferma il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri. "Altrimenti sono contento comunque, non tutti gli allenatori che partono da zero come me arrivano a giocarsela due volte. Per la squadra, non credo sia facile ripetere una Supercoppa: devono approfittarne e questo deve essere lo stimolo".