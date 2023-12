Dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue contro il monopolio della Uefa, il calcio italiano mantiene ufficialmente il 'no' alla Superlega. La Juventus, unico club a sostenere davvero il progetto in Italia, per ora tace: le ultime parole della società bianconera sul tema risalgono a mesi fa, con un generico annuncio dell'iter per l'uscita dall'iniziativa.

La Figc presieduta da Gabriele Gravina ha ribadito la propria posizione con una nota. "A seguito della sentenza della Corte dell'Unione Europea sul cosiddetto caso Superlega, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della Uefa e della Fifa, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. Per queste motivazioni, in ossequio alle leggi nazionali e ai regolamenti internazionali, la Figc ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano", si legge.

Meno categorica la posizione della Lega di Serie A: "In merito alla cosiddetta vicenda Superlega, in attesa di approfondire la portata e gli effetti giuridici della decisione pubblicata oggi dalla Corte di Giustizia UE, la Lega Serie A ribadisce la centralità del Campionato nazionale e dei suoi tifosi e auspica che i successivi sviluppi vedano un pieno coinvolgimento delle Leghe e dei Club".

E le squadre? L'Inter, che ad aprile 2021 ha sostenuto la Superlega per qualche ora, prende le distanze senza nominare il progetto specifico e "ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all'interno dell'Eca e in partnership con Uefa e Fifa. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall'Eca per sostenere questi valori".

La Roma è più netta, la società giallorossa "ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all'importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L'As Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l'Eca, in stretta collaborazione e in partnership con Uefa e Fifa".

"Non ho letto il provvedimento né la portata dello stesso. Nel momento in cui si leggerà il provvedimento, ossia l'impianto giuridico, valuteremo quello che è l'applicazione e la sua portata. Sulla base di questo faremo le valutazioni che devono essere fatte, ponendo sempre la centralità dei campionati nazionali: questo deve essere scontato", dice all'Adnkronos il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Vince per distacco il Pescara, che da tempo vanta il miglior social media manager del calcio italiano: Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito".