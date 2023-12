"Torna, presidente". La sentenza della Corte di giustizia Ue certifica l'abuso di posizione dominante da parte della Uefa e segna un punto a favore del progetto Superlega. Su X, l'argomento sta a cuore soprattutto ai tifosi della Juventus, che colgono l'occasione per sottolineare il ruolo di Andrea Agnelli. L'ex presidente bianconero, uscito di scena un anno fa per i procedimenti a cui è stata sottoposta la società, con Real Madrid e Barcellona è stato uno dei promotori del progetto dall'aprile 2021.

La Juventus, dopo le dimissioni di Agnelli, ha fatto riferimento all'iter per uscire dalla Superlega. Il legame tra i bianconeri e il progetto non si è mai interrotto e oggi, almeno su X, Agnelli raccoglie elogi e manifestazioni di apprezzamento da parte dei tifosi, anche da parte di chi non ha esitato a criticare la gestione della Juve - a livello tecnico e finanziario - nelle ultime stagioni avare di soddisfazioni e caratterizzate da 'guai' extracampo, con i procedimenti legati al bilancio e con la conseguente esclusione dalle competizioni continentali nella stagione 2022-2023. Oggi tra i tifosi c'è chi ricorda le accuse e gli attacchi del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, nei confronti dell'ex presidente bianconero, artefice di una potenziale rivoluzione nel calcio europeo. Agnelli, in posizione defilata da mesi, potrebbe ora tornare a recitare un ruolo di primo piano in un nuovo scacchiere del football?