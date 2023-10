Tavolo Tecnico sullo Sport alla 40ª Assemblea Annuale dell’Anci

Si è svolto, durante la 40ª Assemblea Annuale dell’Anci, un Tavolo Tecnico sullo Sport, al quale ha partecipato Roberto Pella, Sindaco di Valdengo e Vicepresidente Vicario ANCI e la consolidata “squadra dello Sport” messa in campo dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport, Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute Spa e Beniamino Quintieri, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Nel corso di questo confronto sono state presentate diverse attività volte a promuovere lo sport e lo sviluppo delle infrastrutture sportive rivolte agli Enti locali. In particolare, i principali temi trattati con i numerosi sindaci e assessori intervenuti sono stati:

- Progetto "Bici in Comune”, un'iniziativa, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport e che vede Sport e Salute ed ANCI promuovere l'uso delle biciclette come mezzo di trasporto sostenibile nelle città. Il progetto mira a migliorare la mobilità urbana e a incoraggiare uno stile di vita attivo tra i cittadini.

- Si è costituito il “comitato comuni in bici” che vede l’adesione di oltre 130 comuni, con l’obiettivo di creare una rete di comuni, particolarmente attivi nell’ambito della mobilità ciclabile e degli eventi sportivi ciclistici, di promuovere la cultura del movimento e dell’ecosistema bici e di progetti e iniziative di valorizzazione della pratica sportiva nonché di sostenere e tutelare il patrimonio ciclistico presente nei diversi territori.

- Bando "Sport Missione Comune 2023": è il bando che l’Istituto per il Credito Sportivo mette in campo annualmente per finanziare a tasso di interesse completamente abbattuto la realizzazione di progetti che prevedono la costruzione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma dell’impiantistica sportiva dei Comuni. Attraverso il bando gli Enti Locali riescono a garantire lo sviluppo dello Sport nei propri territori e la sostenibilità intesa non soltanto come ambientale ma anche sociale. Nel 2022, insieme ad ANCI, ICS ha sostenuto 195 progetti in tutto il Paese per oltre 140 milioni di euro a favore degli Enti Territoriali. Nel 2023, con il bando ancora aperto, sono pervenute oltre 220 domande per un importo totale di circa 170 milioni di euro ad oggi. Iniziativa analoga l’Istituto per il Credito Sportivo la promuove anche nel mondo della Cultura, con il bando Cultura Missione Comune che prevede finanziamenti a tasso di interesse completamente abbattuto, per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale degli Enti Locali.

- Bando “Sport e Periferie” e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le principali attività del Dipartimento per lo Sport poste in essere per favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport e impianti polivalenti indoor e impianti natatori, efficientamento o rigenerazione delle strutture esistenti. La terza linea d’intervento del PNRR prevede la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all’aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera per i 1548 Comuni aggiudicatari con popolazione fino a 10 mila abitanti, situati nelle Regioni del Mezzogiorno e sprovvisti di playground pubblici.