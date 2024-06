Tennis, Binaghi (Fit): "Partnership buddy-Davis Cup importante anche per il tennis italiano"

“Questa partnership è importante innanzitutto per la Federazione internazionale che gestisce la Coppa Davis, ma è anche un segnale molto importante per il tennis italiano”. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della FIT - Federazione Italiana Tennis, a margine della conferenza stampa “Una partnership vincente: buddy è official banking partner della Coppa Davis”, svoltasi a Milano, con la quale Unicredit ha annunciato la partnership triennale tra la sua nuova filiale online, buddy, e la Federazione internazionale tennis (ITF). UniCredit è inoltre partner globale dei Mondiali di tennis. Per il presidente FIT è bello vedere che “la passione per il tennis tocca non solo i milioni di persone che attualmente praticano questo sport ma anche coloro, e sono diversi milioni, che seguono in televisione i risultati dei nostri ragazzi, superando addirittura la nazionale di calcio - aggiunge Binaghi - Cresce anche l’attenzione che le amministrazioni locali e il governo stanno dando al nostro sport, che coinvolge praticamente tutte le più grandi aziende del nostro Paese. È quindi qualcosa di molto importante”.