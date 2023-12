Il tennis chiude il 2023 nel segno di Jannik Sinner e tra 3 settimane riparte anche in tv con la stagione 2024 che, come di consueto, parte dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e da Hong Kong, con il percorso di avvicinamento all'Australian Open 2024, prima prova stagionale dello Slam in programma dal 15 gennaio a Melbourne. Dopo le emozioni con le Atp Finals e la Coppa Davis, Sinner è l'osservato speciale in Italia e non solo. L'assalto del 22enne azzurro al podio del ranking Atp potrà essere seguito in tv e streaming.

Gli Australian Open 2024 saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. I due canali sono visibili al 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibili sull'app Sky Go.

Sky, in particolare, ha siglato un nuovo accordo quinquennale, dal 2024 al 2028, che consente la trasmissione di oltre 80 tornei ogni anno tra Atp e Wta, con più di 4.000 partite di tennis.

Il menù, che verrà proposto in particolare sul canale tematico Sky Sport Tennis (203) e sulla piattaforma Now, offre tutti gli Atp Masters 1000 della stagione - compresi gli Internazionali d'Italia -, i principali eventi Atp 500 e 250, le Atp Finals e le Next Gen Atp Finals. Fiore all'occhiello, il torneo di Wimbledon che negli ultimi anni ha riservato soddisfazioni azzurre con gli exploit di Matteo Berrettini prima e Sinner poi.