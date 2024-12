Terzo Settore, Cuomo: "Nostro vero obiettivo è quello di creare spogliatoio, non solo sport"

"Oggi purtroppo il 90% delle strutture sportive non sono accessibili e quindi il primo punto sul quale lavorare è proprio questo, oggi fare attività sportiva per soggetti con diversità non sempre è consentito. Grazie al sostegno della Fondazione Entein, stiamo lavorando per amplificare le possibilità di lavoro di questi soggetti. La collaborazione con Entein nasce casualmente: operando nel settore ci siamo imbattuti nella fondazione che immediatamente ha sposato le nostre filosofie di integrazione e di promozione dello sport per tutti e questo ha dato vita a una serie di sinergie che oggi ci portano a presentare la realizzazione di un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche di una delle palestre delle attività più integrate. Con un po' di vanità, ci freggiamo di questo tipo di attività integrata dove lavorano tutti insieme, non c'è discriminazione tra le diversità ma c'è un valore aggiunto che tutte le diversità conferiscono agli altri". Così Sandro Cuomo, direttore tecnico del Club Schermistico Partenopeo, all'Auditorium dell’Ara Pacis a Roma durante la terza edizione del CSR Award promossa da Entain Italia con il supporto della sua Fondazione, dedicata al ruolo delle infrastrutture nei progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.

"Il futuro è questo, è lavorare per l'integrazione, ma è importante che sia un'integrazione reale e non un'integrazione ghettizzata. Fino ad oggi, culturalmente, si è lavorato per consentire lo sport a soggetti con disabilità, ma si è lavorato poco per consentire di fare spogliatoio insieme. Il nostro obiettivo è quello di fare sport, ma soprattutto ci interessa che lo facciano insieme a tutti. Il valore aggiunto di questo tipo di attività non è tanto la pratica sportiva, il nostro vero obiettivo è quello di creare spogliatoio, di fare in modo che i ragazzi a fine serata vadano insieme a mangiare una pizza e socializzino a 360 gradi", conclude Cuomo.