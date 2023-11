I Texas Rangers vincono la World Series 2023 e per la prima volta sono i campioni della Major League. La franchigia texana vince gara 5 sul campo degli Arizona Diamondbacks per 5-0 e chiude la serie per 4-1 compiendo un'impresa che sorprende tutto il baseballa a stelle e strisce. I Rangers, che solo 2 anni fa affondavano sotto il peso di oltre 100 sconfitte, chiudono la post-season con 11 vittorie e zero sconfitte in trasferta. Il trionfo, il primo in 62 anni di storia della franchigia, è il capolavoro del manager Bruce Bochy, che conquista il quarto titolo della straordinaria carriera dopo i 3 vinti con i San Francisco Giants.