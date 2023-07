The Ocean Race, Slam a bordo del Vo65 Austrian Ocean Racing-Team Genova

La sfida riprende domani da Aahrus in Danimarca, dopo il brillante terzo posto conquistato nella prima tappa da Alicante in Spagna a Capoverde in oceano Atlantico.

La sfida a The Ocean Race Sprint del VO65 Austrian Ocean Racing -Team Genova riprende domani 8 giugno da Aahrus in Danimarca, dopo il brillante terzo posto conquistato nella prima tappa da Alicante in Spagna a Capoverde in oceano Atlantico. A bordo, insieme allo skipper olandese Gerwin Jansen e a un equipaggio internazionale, la città di Genova e Slam sono gli ambasciatori del made in Italy alla Ocean Race insieme ai tre velisti Cecilia Zorzi, Claudia Rossi, Andrea Pendibene. Gli 11 equipaggi iscritti saranno impegnati a partire da domani 8 giugno nella tappa da Aarhus in Danimarca a L’Aia in Olanda. Da qui, il 15 giugno, l’ultima tappa (2.200 miglia), porterà la flotta a Genova, dove fervono i preparativi per la settimana di eventi organizzati nell’Ocean Live Park dal 24 giugno al 2 luglio.

“Condividere con Genova questa sfida sportiva di eccellenza -dichiara Enrico Chieffi, A.D. di Slam- rappresenta per noi un’eccezionale opportunità di presenza internazionale e di sinergia con la città e il territorio. Le storie di Genova e di SLAM sono profondamente legate. Il patrimonio culturale di Genova, la sua identità e le sue tradizioni millenarie di città di mare sono alla base della nascita e dello sviluppo di SLAM, fondata nel 1979 proprio a Genova e dove abbiamo mantenuto la nostra sede storica. Non ho quindi avuto dubbi, già durante il primo incontro con il sindaco Marco Bucci diversi mesi fa, a confermare il nostro coinvolgimento in questa sfida, che ci vede in prima linea accanto alle istituzioni e al progetto Genova The Grand Finale 2022-23 per offrire un contributo determinante al successo di The Ocean Race, che si concluderà in Mediterraneo e in una città Italiana per la prima volta nella sua storia. Un’occasione unica per condividere i valori di questa sfida con la città e la sua gente".

Marco Bucci, Sindaco di Genova ha sottolineato: "Slam è uno storico marchio genovese che dal 1979 porta in tutto il mondo l’indissolubile legame della nostra città con la vela e il mare: una realtà che è profondamente radicata sul territorio e che ancora oggi ha dimostrato la volontà di onorare le proprie origini regatando di tappa in tappa a fianco del Team Genova. Sostenere il ruolo della nostra città in un evento internazionale come The Ocean Race rappresenta per noi un impegno di grande valore oltre ad essere un’ulteriore rilevante testimonianza di come la collaborazione tra amministrazione, privati, sponsor e aziende locali possa portare a ottimi risultati. Vi aspettiamo a Genova. Buon vento!".

The Ocean Race è una regata che spinge senza sosta verso l’alto i limiti della tecnologia e dell'innovazione. Slam ha accettato la sfida di garantire sicurezza, qualità e confort agli atleti in regata, rispondendo alle loro esigenze, mettendosi in discussione una volta di più, condividendo anche l’impegno di Genova e di The Ocean Race sul tema del rispetto e della salvaguardia del mare. SLAM Investe e sviluppa abbigliamento tecnico innovativo che rispetta l'ambiente, utilizzando materiali sostenibili e adottando pratiche di produzione responsabili in linea con i criteri ESG nella gestione aziendale. Un impegno che si concretizza lavorando al fianco della squadra Olimpica della Federazione Italiana Vela, di atleti come Ruggero Tita e Caterina Banti, medaglie d’Oro nella classe Nacra 17 a Tokyo 2020 e di equipaggi come Emirates Team New Zealand, Defender della 37ma America’s Cup.