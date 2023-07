Fiorentina-West Ham, scontri a Praga: arrestati tifosi viola

La polizia di Praga ha arrestato più di 30 persone dopo gli scontri tra tifosi di Fiorentina e West Ham in vista della finale di Conference League.

Secondo Sky Sports, "si pensa che dei tifosi del West Ham stessero bevendo in un bar nel centro della città quando sono stati attaccati da un gran numero di uomini vestiti tutti di nero. Quando altri sostenitori del West Ham sono arrivati ​​sulla scena, la polizia antisommossa è intervenuta per tenere separati i gruppi rivali. La polizia ceca ha confermato che tre persone sono rimaste ferite e anche un poliziotto è stato aggredito. La stessa polizia, in un comunicato, asserisce che "i tifosi dell'Italia hanno attaccato i tifosi del West Ham in un bar ferendone tre. Anche un poliziotto è stato aggredito".