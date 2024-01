Tiger Woods e la Nike divorziano dopo 27 anni di 'matrimonio' sportivo. Il 48enne, leggenda del golf, dal proprio profilo X ha annunciato la fine della lunghissima partnership con il colosso, da sempre suo sponsor tecnico. La collaborazione è iniziata nel 1996 e ha garantito a Woods contratti da centinaia di milioni di dollari. In particolare, come sottolinea Espn, gli accordi sono stati rinnovati 3 volte. L'ultima firma, nel 2013 per un'intesa decennale, ha garantito a Woods circa 200 milioni di dollari.

La stella del golf e lo swoosh della Nike hanno costituito un binomio per oltre un quarto di secolo, con 15 major vinti e 82 successi nel Pga Tour, con un 'rituale' arcinoto ad ogni appassionato: nella giornata conclusiva dei tornei, Woods ha sempre indossato una maglia rossa, pantaloni neri e un cappello nero. Ora, l'ex numero 1 del mondo si legherà con ogni probabilità ad un nuovo brand. Per scoprire quale sia, basta aspettare poche settimane: Woods, che nelle ultime stagioni è stato condizionato da infortuni e problemi fisici, sarà in campo al Genesis at Riviera Country Club sul percorso di Pacific Palisades, nell'area di Los Angeles, dal 15 al 18 febbraio.