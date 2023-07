Tour de France 2023, Felix Gall vince la 17esima tappa

La vittoria della 17esima tappa del Tour de France è andata a all'austriaco Felix Gall che si è imposto distacco nella Saint-Gervais Mont-Blanc-Courchevel di 165.7 km con arrivo in quota sulle Alpi. Secondo posto per il britannico Simon Yates, a 34 secondi e terzo lo spagnolo Pedro Bilbao Lopez, poco davanti alla maglia gialla Jonas Vingegaard che ha chiuso quarto e sempre più vicino alla vittoria finale per il crollo del rivale, Tadej Pogacar nella salita al Col de la Loze. Lo stesso Pogacar era caduto ad inizio tappa.

Con un'altra grande prova il danese del Team Jumbo Visma consolida quindi la maglia gialla di leader della classifica generale con un vantaggio di circa sette minuti sullo sloveno. Domani è in programma la 18/a tappa, la Moutiers-Bourg-en-Bresse di 185.0 km.