Tour de France 2023, oggi 18esima tappa: programma, percorso, altimetria

Tappa numero 18 oggi, giovedì 20 luglio, per il Tour de France 2023. Lunga 185 km, vede la partenza da Moûtiers (dipartimento della Savoia) e l'arrivo a Bourg en Bresse, nella regione dell'Auvergne Rhône-Alpes. Abbastanza pianeggiante, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, ma le salite in ogni caso non mancano. Orario di partenza intorno alle 13.

La partenza verrà data dunque a Moûtiers con un tratto di strada in leggerissima discesa. Dopo 45 chilometri comincerà una fase con alcune brevi salite, di cui due classificate come GPM: la Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 chilometri al 4,1%), al chilometro 62,1 e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%) posto al chilometro 195,2.

Scollinato il secondo GPM il percorso tornerà a essere sostanzialmente pianeggiante, con la corsa che potrebbe accendersi nuovamente al chilometro 132,9: a Saint-Rambert-en-Bugey ci sarà posto il traguardo volante. A circa 15 chilometri dalla conclusione ci sarà un nuovo piccolo strappo.