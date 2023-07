Tour de France 2023, oggi 20esima tappa: programma tv, percorso e altimetria

Il Tour de France 2023 affronta la ventesima tappa oggi, sabato 22 luglio 2023, con la frazione da Belfort – Le Markstein Fellering (133,5 km), penultima nel programma della corsa che Jonas Vingegaard, saldamente maglia gialla, si avvia a vincere. La ventesima tappa è breve ma vista l'altimetria dovrebbe garantire uno spettacolo vivace, che non influirà comunque sulla classifica generale. Si sale per 11,5 km con il Ballon d'Alsace (pendenza al 5,2%), seguito dal Col de la Croix des Moinats (5,2 km al 7%), dal Col de Grosse Pierre (3,2 km all'8%) e dal Col de la Schlucht (4,3 km al 5,4%). Si sale anche nella parte finale della tappa: il programma offre il Petit Ballon (9,3 km all'8,1%) e il Col du Platzerwasel (7,1 km all'8,4%) prima degli ultimi 8 km.

La tappa sarà trasmessa in tv in chiaro da Rai 2 dalle 14.45. Eurosport, visibile a pagamento con abbonamento, trasmetterà in diretta dalle 13. Online, in streaming, su RaiPlay dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00.