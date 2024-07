"Il vero segreto per avere tutti questi campioni è che spieghiamo loro che cosa premiamo, non sempre è facile comprenderlo in un mondo dominato dalla logica di una gestione consumistica dello sport, noi spieghiamo loro quali sono i valori che premiamo e nessuno si tira indietro". Così Ennio Troiano, membro del board della fondazione Fair Play Menarini, al premio Fair Play Menarini 2024.