Arriva il momento del match tra Mike Tyson e Jake Paul ma lo streaming lascia al buio tanti telespettatori. L'incontro in programma su Netflix nella notte italiana diventa un evento da seguire per milioni di utenti in tutto il mondo. Evidentemente, l''assalto' mette a dura prova il sistema e su X arrivano i messaggi di allarme da ogni latitudine. "Non riesco a vedere niente", "Sistemate i vostri server", "C'è solo la rotella", si legge nella valanga di messaggi, scritti praticamente in tutte le lingue.