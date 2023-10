Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato di aver sospeso con effetto immediato il Comitato olimpico russo, per aver posto sotto la sua autorità i comitati sportivi delle quattro regioni ucraine occupate e annesse alla Russia nel settembre del 2022: Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

A dare l'annuncio il Cio stesso con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Secondo il Cio l’annessione dei comitati regionali ucraini da parte della Russia, avvenuta lo scorso 5 ottobre, è stata unilaterale ed è stata sanzionata in quanto rappresenta una violazione della Carta Olimpica.

Cosa succede ora

Dopo la sospensione il Comitato Olimpico russo - chiarisce il Cio - non ha più il diritto di operare come Comitato Olimpico Nazionale, come definito nella Carta Olimpica, e non può ricevere alcun finanziamento dal Movimento Olimpico. Come indicato nella posizione e nelle raccomandazioni del Cio del 28 marzo 2023, che rimangono pienamente in vigore, il Cio si riserva il diritto di decidere in merito alla partecipazione di singoli atleti neutrali con passaporto russo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.