L'Udinese si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter. Tra le mura amiche del 'Bluenergy Stadium' i friulani battono 3-1 la Salernitana grazia alle reti di Bijol al 20', Lucca su rigore al 44' ed Ekkelenkamp al 47'. Momentaneo 1-1 per i granata con Simy al 25'. I campani, che sbagliano un rigore con Torregrossa all'84', chiudono il match in dieci uomini per l'espulsione di Maggiore al 97'.