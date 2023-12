Gara dai due volti a Udine tra i bianconeri e il Sassuolo oggi 17 dicembre nella 16esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Dopo un'ora di gioco l'Udinese comandava 2-0 la sfida senza troppi problemi poi l'espulsione di Payero e i due gol su rigore di Berardi che pareggiano il conto per il 2-2 finale. Per l'Udinese è il quinto pareggio consecutivo in casa. La squadra di Cioffi sale a 13 punti mentre quella di Diosini si porta a 16.

La partita

All'8' arriva il primo squillo concreto del Sassuolo con Laurientè che serve Thorstvedt in area: il norvegese anticipa Perez, ma non riesce ad impensierire Silvestri. Al 13' arriva la reazione dei friulani con un ottimo spunto di Kamara che lascia partire un cross perfetto su cui Lucca non ci arriva per poco. Al 32' il Sassuolo è pericoloso nel giro di due minuti prima con il tiro con Laurientè e poi con Pinamonti ma è bravo in entrambi i casi Perez a chiudere. Al 36' Udinese in vantaggio: splendida azione in contropiede di Pereyra che arriva al cross con cui pesca in maniera precisa Lucca, che di testa, senza neanche saltare, riesce ad anticipare Ferrari e a battere Consigli per l'1-0.

Ad inizio ripresa ancora Udinese in rete: azione insistita di Pereyra che, anche grazie ad un rimpallo, si presenta a tu per tu con Consigli e non sbaglia per il 2-0. Al 59' la gara cambia: cartellino rosso per Martín Payero dopo una brutta entrata su Erlic e il Sassuolo si riversa nella metà campo friulana senza dare più respiro. I neroverdi iniziano ad attaccare con continuità, colpendo due pali, e conquistano due rigori al 76' e all'88': dal dischetto, in entrambi i casi Berardi non sbaglia, per la doppietta personale e il 2-2 finale.