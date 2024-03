Vittoria esterna del Torino a Udine contro la squadra bianconera per 2-0, nella gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Ai granata basta un gol per tempo di Zapata e Vlasic per avere la meglio sulla formazione di Cioffi. Con questo successo la squadra di Juric si porta a 41 punti in classifica, mentre i friulani restano fermi a 27 punti.

Primo tempo intenso al Bluenergy Stadium, dove il Torino parte meglio e colpisce un palo con Vlasic all'8'. Poi due minuti più tardi i granata trovano il vantaggio con Zapata, che al 10' di testa supera Okoye per l'1-0. I padroni di casa reagiscono con Kamara ma la conclusione termina sul fondo. Nel finale è ancora il Torino pericoloso con Okoye che respinge due volte le conclusioni pericolose di Okereke.

Ad inizio ripresa, al 53' il Torino raddoppia: Gineitis ruba palla a Pereyra sulla trequarti e serve Zapata, che allarga per Vlasic che saltando Giannetti e batte Okoye per il 2-0. L'Udinese non riesce a reagire e al 72' Okoye salva ancora su Zapata di testa. Nel finale squillo dell'Udinese che all'82' ci prova con Thauvin che sfiora il palo. Non c'è più tempo e i granata espugnano Udine.