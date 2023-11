Renzo Ulivieri in ospedale per un malore. Il presidente dell'associazione allenatori, 82 anni, è stato portato alle 21.30 al Pronto Soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Ulivieri - a quanto si apprende - si è sentito poco bene allo stadio Olimpico prima del fischio di inizio di Italia-Macedonia. Le condizioni non sono considerate gravi.