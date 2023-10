Il Napoli vince 1-0 sul campo dell'Unione Berlino nel match valido per la terza giornata del Gruppo C di Champions League. Il gol di Raspadori dà il successo ai campioni d'Italia che salgono a 6 punti e sono secondo in classifica alle spalle del Real Madrid, leader a quota 9 a punteggio pieno.

La partita

Rudi Garcia, ancora senza Osimhen e Anguissa, conferma la squadra titolare vista con il Verona con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui esterni e Rrahmani e Natan al centro della difesa. Poi Cajuste con Lobotka e Zielinski a centrocampo e tridente composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Dall'altra parte Fischer, rispetto alla sconfitta con lo Stoccarda, conferma in difesa Knoche, Diogo Leite e Doekhi con Bonuci in panchina. Trimmel e Gosens sulle fasce mentre in avanti Becker e Fofana.

Napoli sotto tono nel primo tempo e Union Berlino più intraprendente con poche occasioni capitate per lo più ai tedeschi padroni di casa mentre il Napoli ha gestito maggiormente il possesso del pallone senza però mai pungere. Al 24' semina il panico sulla sinistra, entra in area e serve Haberer che da due passi insacca a porta vuota. L'arbitro annulla però la rete per un fuorigioco di partenza dello stesso Fofana.

Al 30' ancora padroni di casa pericolosi con Becker che crossa basso in area per Haberer che arriva a rimorchio ma tira altissimo. Il Napoli soffre e rischia ancora al 37' su una ripartenza dei biancorossi, con Becker che trova Fofana in area ma il destro termina sull'esterno della rete dopo il tocco di Meret. Al 40' il Napoli si riaffaccia in avanti ma Politano non trova lo spazio dal limite, poi Zielinski sbaglia completamente l'appoggio per lo stesso compagno.

Il Napoli fatica a trovare trame di gioco pericolose con l'Union che nella ripresa al 61' si rende ancora pericoloso con Becker che riceve palla in area di rigore e prova un tiro cross ma Meret blocca a terra senza problemi. Al primo vero affondo però la squadra di Garcia trova il vantaggio: al 65' Kvaratskhelia salta Trimmel in area e dal fondo serve Raspadori che batte Ronnwo per l'1-0. A questo punto i tedeschi sono costretti a scoprirsi e il Napoli cerca l'affondo decisivo ma Elmas tira a giro dal limite senza trovare la porta. La reazione della squadra di casa arriva all'80' quando Knoche gira di testa verso il secondo palo, Meret non ci arriva ma la palla finisce fuori di pochissimo. I tedeschi provano fino alla fine ma la difesa del Napoli tiene e porta a casa un successo che da tranquillità in Coppa.