Jannik Sinner oggi contro Lorenzo Sonego agli Us Open 2023. Matteo Berrettini in campo come Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Tanti italiani impegnati nella quarta giornata dell'US Open, tutti da seguire in diretta tv e streaming. Sinner e Sonego si sfidano nel derby tricolore nel secondo turno del singolare maschile in programma come primo incontro del Louis Armstrong Stadium alle 17 italiane.

Matteo Berrettini nel secondo turno affronta il francese Arthur Rinderknech nel secondo match in programma sul Campo 5: la partita non inizierà presumibilmente prima delle 20 italiane. Lucia Bronzetti incontra nel secondo turno del singolare femminile la tedesca Eva Lys: secondo match sul campo 10, dove il programma inizia alle 17 italiane con un doppio. Per l'azzurra, quindi, ipotetico avvio alle 19/20. Attorno alla stessa ora scenderà in campo Martina Trevisan, che sul Grandstand affronta la ceca Marketa Vondrousova, testa di serie numero 9.

Intorno alle 21 sarà il turno di Matteo Arnaldi: classe 2001, sfiderà il francese Arthur Fils. L'incontro potrebbe aprire all'azzurro le porte dei sedicesimi di finale, dove eventualmente ad attenderlo ci sarebbe Cameron Norrie.

Gli incontri del torneo vengono trasmessi da SuperTennis in diretta esclusiva tv (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming da SuperTennis.tv. SuperTennis trasmetterà il torneo sia sul canale lineare sia attraverso la tecnologia Hbbtv che permetterà, per i possessori di smart tv sul digitale terrestre, di accedere a altri 3 campi contemporaneamente. Su SupertenniX in onda fino a 8 campi live contemporaneamente. Sulla piattaforma streaming saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste.