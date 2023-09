La statunitense Coco Gauff, 19 anni, vince gli US Open 2023. Nella finale del tabellone del singolare femminile, l'americana batte la bielorussa Aryna Sabalenka per 2-6, 6-3, 6-2 in 2h06'. Gauff, al primo trionfo in un torneo del Grande Slam, salirà dal numero 6 al numero 3 della classifica Wta. Sabalenka, testa di serie numero 2 a New York, si consola diventando la numero 1 del mondo.