"Un giocatore morirà e lo vedrete in diretta". Daniil Medvedev non ha usato mezze misure per descrivere le condizioni estreme all'US Open 2023. Il russo, testa di serie numero 2, ha battuto il connazionale Andrei Rublev nei quarti di finale: 6-4, 6-3, 6-4 in 2h30' di partita giocata con 33 gradi ed un'umidità insopportabile. Il tetto dell'Arthur Ashe Stadium è stato parzialmente chiuso ma questo non è bastato per garantire condizioni migliori ai giocatori.

Medvedev, che ha avuto bisogno dell'inalatore in due occasioni, nel corso del terzo set si è trascinato davanti ad una telecamera: "Non potete immaginare... Un giocatore morirà e voi lo vedrete...", ha detto rivolgendosi ai telespettatori. "Le condizioni erano brutali. L'unica cosa positiva è che erano uguali per entrambi i giocatori. Ci sono stati alti e bassi, ma è normale. Alla fine del primo set non riuscivo a vedere la palla, cercavo di correre e colpire la palla. Rublev ha fatto lo stesso. Prima di ogni punto mi dicevo 'non riesce più a correre', quindi colpivo la palla e mi chiedevo quando sarebbe crollato. Eravamo stanchissimi...", ha aggiunto. "Non so se sia apparso chiaro a chi stava guardando la tv. Sudavamo come pazzi, abbiamo usato asciugamani su asciugamani... Non ho più pelle sul naso e non per il sole... Ho appena visto Andrei nello spogliatoio, la sua faccia è paonazza...".