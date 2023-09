Ben Shelton in semifinale all'US Open 2023. Il ventenne statunitense, nuova stella del tennis a stelle e strisce, nei quarti di finale ha vinto il derby con Francesc Tiafoe, testa di serie numero 10, per 6-2, 3-6, 7-6 (9-7), 6-2. Shelton, alla prima semifinale in un torneo del Grande Slam, se la vedrà con Novak Djokovic: il serbo, numero 2 del tabellone, sconfigge in 3 set (6-1, 6-4, 6-4) l'americano Taylor Fritz e centra una semifinale Slam per la 47esima volta in carriera: ora sul campo dell'Arthur Ashe Stadium, andrà in scena la sfida tra gli opposti. Il recordman di vittorie negli Slam (23), che domina la scena da 15 anni, contro il golden boy, il più giovane tennista americano ad aver raggiunto la semifinale dell'US Open negli ultimi 30 anni.

Il ragazzino campione universitario Ncaa nel 2022 - 193 cm di potenza e ancora zero titoli in bacheca - attualmente è al numero 47 del ranking Atp. L'exploit di New York lo porterà molto più avanti in classifica. Un anno fa vivacchiava attorno alla 173esima posizione nel ranking. Il 2023 di Shelton, che gioca un tennis esplosivo ancora a volte senza controllo, è cominciato con i quarti di finale raggiunti all'Australian Open. Dopo la fiammata nel primo Slam dell'anno, i risultati non sono più arrivati. Una sequenza di eliminazioni al primo o al secondo turno, con l'eccezione rappresentata dalla semifinale nel Challenger di Cagliari. Ha incrociato più di un azzurro quest'anno, battendo Fabio Fognini e Giulio Zeppieri. Niente da fare contro Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. L'estate è stata costellata dalle eliminazioni al secondo round a Washington, Toronto, Cincinnati. Poi, a New York, si è accesa la luce ed è iniziato lo show.