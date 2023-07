Vela d'epoca, dall'8 settembre a Monfalcone prima edizione del Classic Metre Race

A poco più di due anni dalla trasformazione dell’ex Marina Hannibal di Monfalcone, oggi diventato Marina Monfalcone, proseguono le attività sportive dello Yacht Club Monfalcone (ex Yacht Club Hannibal), oggi presieduto da Germano Scarpa con Loris Plet alla direzione sportiva. E proprio quest’ultimo, inventore sette anni fa dell’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino, dall’edizione di quest’anno in programma dall’8 al 10 settembre 2023, ha deciso di riservare la giornata di venerdì 8 alle competizioni tra le eleganti imbarcazioni appartenenti alle Classi Metriche (5.50 Metri S.I., 6 Metri, 7 Metri, 8 Metri, ecc.) nate e sviluppatesi nel corso dei primi decenni del Novecento e diventati tra gli scafi più iconici al mondo nella storia della vela. Queste stesse barche si contenderanno il nuovo “Classic Metre Race, Trofeo CiviBank” e potranno poi partecipare alle due giornate di regata in programma tra sabato e domenica.

Dal 2021 l’evento monfalconese è inoltre parte del “Trofeo dei due guidoni”, istituito in collaborazione con lo Yacht Club Adriaco, che terrà conto dei risultati conseguiti in occasione dell’International Hannibal Classic e del Trofeo Città di Trieste (dal 30/9 all’1/10 2023) e verrà assegnato al primo classificato della classe più numerosa tra le “Epoca”, “Classiche” e “Sciarrelli”. L’International Hannibal Classic è ospitato all’interno del Marina Monfalcone, con il patrocinio della Fiv (Federazione Italiana Vela), del C.I.M. (Comité International de la Méditerranée) e dell’Aive (Associazione Italiana Vele d’Epoca), anche responsabile della stazzatura delle imbarcazioni.

Alla settima edizione dell’International Hannibal Classic, oltre alle sopracitate Classi Metriche, potranno iscriversi gli Yachts d’Epoca in legno o metallo di costruzione anteriore al 1950, gli Yachts Classici (varo entro il 1976) nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici”. Per queste barche è richiesto il Certificato di Stazza CIM in corso di validità e chi ne fosse sprovvisto può farne richiesta all’atto dell’iscrizione per concordare con gli organizzatori il giorno in cui provvedere alla stazzatura della propria imbarcazione. A questi si aggiungeranno le categorie di Yachts disegnati dal Maestro triestino della progettazione classica Carlo Sciarrelli. Ammessi anche gli Open Classic (inclusi gli Spirit of Tradition), gli Yachts appartenenti alla categoria Arpège, la famosa imbarcazione lunga 9,25 metri progettata dal francese Michel Dufour e diffusa tra il 1967 e il 1975 in oltre 1.500 esemplari (circa 120 gli scafi italiani) e infine la categoria “Passere”. Questi ultimi tre raggruppamenti correranno in tempo reale.

Nella giornata di venerdì 8 settembre, contestualmente alle regate riservate alle Classi Metriche, si svolgerà una veleggiata di avvicinamento lunga circa 12 miglia, dallo Yacht Club Adriaco di Trieste a Monfalcone, riservata alle barche che parteciperanno all’International Hannibal Classic. Come in occasione delle precedenti edizioni, in quello stesso pomeriggio lo Yacht Club Monfalcone organizzerà una conferenza dedicata alla storia delle Classi Metriche tenuta da Federico Lenardon, progettista e maestro d’ascia del Cantiere Alto Adriatico Custom di Monfalcone. Al termine della regata di sabato 9 settembre, prima della serata equipaggi, si svolgerà un’altra conferenza sul design navale tenuta dall’Ammiraglio Cristiano Bettini autore del volume di recente pubblicazione “Scafi classici a vela”.