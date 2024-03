Vela, la 29enne Cole Brauer seconda alla Global Solo Challenge, è la prima statunitense

La ventinovenne Cole Brauer, newyorchese di Long Island, si è classificata seconda in tempo reale nella Global Solo Challenge, diventando la prima donna statunitense a completare una regata in solitaria e senza scalo intorno al mondo. "Arrivo straordinari, sono davvero entusiasta! Grazie a tutti coloro che hanno fatto squadra e hanno reso possibile tutto ciò", scrive su Instagram la giovane navigatrice, che ha catalizzato l'attenzione di tutti gli appassionati per la sua impresa, affrontata sempre con il sorriso e documentata sempre su Instagram dal suo staff di terra, con persino un video in cui balla sulla coperta mentre la barca va su e giù per le onde.

Il post è corredato dalla sua foto mentre accende all'ingresso del porto gallego di La Coruna due razzi segnalatori alle prime luci dell'alba: un omaggio alla sua barca, "First Light".