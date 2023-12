Verona e Lazio pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti, avanti al 23' con la rete di Zaccagni, vengono raggiunti al 70' da Henry. La Lazio allenata da Sarri sale a 21 punti e perde la chance di avvicinare la zona Champions League della classifica. Il Verona è a 11 punti e, almeno per qualche ora, lascia il Cagliari da solo al penultimo posto. Al Bentegodi il verdetto matura al termine della gara che i capitolini sbloccano con la prodezza di uno degli ex di turno: Zaccagni fa centro con uno splendido colpo di tacco, Montipò beffato e 0-1 al 23'. La Lazio non incanta ma sembra agevolmente padrona del match. Serve un disastro di Provedel al 70' per rimettere il Verona in carreggiata. Il portiere della Lazio si impappina sul cross di Ngonge, Henry ringrazia e firma l'1-1. La Lazio spinge e trova il gol con Casale. Il 2-1 viene annullato dal Var per un fallo. I padroni di casa rimangono in 10 per l'espulsione di Duda ma il fortino scaligero regge. Finisce 1-1.