Via alla 28esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Salone d’Onore del CONI

Via alla 28esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. La manifestazione che ogni anno promuove i valori di etica, lealtà e rispetto si è aperta ufficialmente questa mattina al Salone d’Onore del CONI con la conferenza stampa di presentazione della 28° edizione, in programma il 3 e 4 luglio a Firenze e Fiesole. “Il Fair Play è necessario, Essere ambasciatori del Fair Play Menarini è uno dei riconoscimenti più importanti in tutto il mondo Quello che vediamo è il risultato che spesso abbaglia, noi dobbiamo essere bravi a capire che si può essere campioni in tanti modi”. Lo ha dichiarato Ennio Troiano Board Fondazione Premio Fair Play Menarini ai margini della conferenza di presentazione della 28esima edizione dell’evento”. Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha lasciato un videomessaggio, presente invece in sala la vice presidente Silvia Salis: “Spesso si parla un po’ del mondo dei furbi, di cercare scorciatoie. Io penso che lo sport innanzitutto ti insegni che non esiste nessun risultato senza impegno costante”. “Vedere un bambino che dice “non era rigore sono caduto io da solo” – ha continuato la vicepresidente del CONI” è qualcosa che dovrebbe farci molto riflettere quando poi invece c’è la spasmodica ricerca del risultato e attraverso anche qualsiasi tipo di escamotage”. accanto ai grandi campioni premiati ci sono anche Nicolò Vacchelli, Gioele Gallicchio e la squadra dell’Under 14 femminile dell’Asd Golfobasket, che hanno ricevuto oggi, durante la conferenza stampa al CONI, il Premio Fair Play Menarini categoria “Giovani”.