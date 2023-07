Vlahovic, Bayern Monaco pensa al centravanti della Juve

I tedeschi non riescono a prendere Kane, il bianconero è l'alternativa

Dusan Vlahovic nel mirino del Bayern Monaco. Il 23enne centravanti serbo della Juventus, come scrive la Bild, diventa un obiettivo dei campioni di Germania. Il Bayern sta cercando di acquistare Harry Kane, 29 anni, dal Tottenham: gli Spurs, però, finora hanno respinto le offerte tedesche per l'attaccante, che tra un anno si libera a parametro zero alla scadenza del suo contratto. Ecco, quindi, che prende quota il 'piano B': Vlahovic finisce nel radar dei bavaresi insieme all'argentino Julian Alvarez, che al Manchester City sembra 'condannato' al ruolo di eterna alternativa a Erling Haaland.