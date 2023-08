Vuelta di Spagna 2023, tappa di oggi Andorra La Vella-Tarragona: percorso, in tv e streaming

Quarta tappa oggi, martedì 29 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta di 184 i chilometri, da Andorra La Vella a Tarragona con 1.800 metri di dislivello: si parte in leggera discesa e non ci sono Gpm nei primi 100 chilometri, ma il percorso offre la possibilità di una fuga.

L'orario di partenza è previsto per le 13.20, quello di arrivo tra le 17.19 e le 17.42. Sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport 1 HD dalle 14.30, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalla stessa ora.