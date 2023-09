Un terribile scontro ed Etienne Vaessen, portiere dell'RKC Waalwijk, perde i sensi in campo. E' successo oggi, 30 settembre, nel corso della partita contro l'Ajax. Nello stadio 'Mandemakers', Vaessen è stato colpito da una scarpata di Brian Brobbey accasciandosi a terra. Immediatamente soccorso, è stato portato fuori dal campo immobile su una barella e parzialmente coperto da un telo, mentre i suoi compagni di squadra si abbracciavano con le lacrime agli occhi.

Moment when Etienne Vaessen collided with Brian Brobbey of Ajax. Hope he pulls through pic.twitter.com/CRE3P4jEvI