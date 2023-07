Wimbledon 2023, Berrettini: "Contro Sonego voglio fare una bella partita"

Matteo Berrettini si prepara all'avventura di Wimbledon 2023, che lo vedrà scendere in campo domani nel derby italiano contro Lorenzo Sonego. I due tennisti italiani si affronteranno al primo turno, dopo la sfida di poche settimane fa a Stoccarda. Chi vince affronterà al secondo turno uno tra De Minaur e Coppejeans.

"Ho tanta voglia di fare bene, di vivere una partita come piace a me, che io vinca o che perda. Ho voglia di sentire le emozioni in campo, l’adrenalina e anche la paura", afferma il tennista romano che poi aggiunge: "Le lacrime di Stoccarda erano legate al fatto che non sono riuscito a divertirmi, mi è dispiaciuto per quello. Ora sto meglio, ho lavorato molto anche se non sono al top della mia condizione fisica, vedremo cosa succederà, sono contento di essere qui. Lorenzo è il mio migliore amico nel tennis, ce la metterò tutta perché sia una bella partita".