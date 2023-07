Wimbledon 2023, Jannik Sinner vs Novak Djokovic: quote e pronostici

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per quella che sarà la sua prima semifinale in uno Slam. A Wimbledon 2023, l’italiano affronterà Novak Djokovic, campione nelle ultime quattro edizioni del torneo e già vincente sull'azzurro nei quarti di finale della scorsa edizione.

Secondo gli analisti di Stanleybet.it e William Hill, Sinner difficilmente riuscirà a ottenere una rivincita sul numero due al mondo, imbattuto sul campo centrale dell’All England Club da dieci anni. La vittoria di Djokovic è vista a 1,16 contro l’impresa di Sinner che oscilla tra 4,80 e 5. Nel set betting è avanti il 3-0 in favore del serbo, proposto a 1,96 e seguito dal 3-1 a 3,40. Un successo di Sinner per 3-1 paga 14 volte la posta.

La sfida di domani sarà decisiva per l’approdo in finale. I bookie sono pronti a scommettere che non solo Djokovic arriverà all’ultimo atto di Wimbledon, ma anche che solleverà il suo ottavo titolo nello Slam su erba. Il serbo è visto vincente a 1,53, seguito da Carlos Alcaraz a 3,50. Lo spagnolo, in forma smagliante e uscito vincitore dal confronto con Holger Rune ai quarti, se la vedrà con Daniil Medvedev. Per il russo invece, così come per Sinner, le mani sul trofeo pagano 12 volte la posta.