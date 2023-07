Wimbledon 2023, oggi sfida Berrettini-Zverev

Sesta giornata di torneo per Wimbledon 2023. Oggi a Londra un solo italiano in campo per i match di terzo turno. Si tratta di Matteo Berrettini che, dopo la vittoria di ieri su Alex De Minaur, sfiderà oggi il tedesco Sascha Zverev. Quello di oggi sul campo 1 a partire dalle 14.00 sarà il sesto confronto tra i due giocatori, il primo dalle Atp Finals 2021.

Berrettini si è guadagnato ieri l'accesso al terzo turno sconfiggendo De Minaur. L'azzurro, numero 38 del mondo, ha superato l'australiano, numero 17 del mondo e 15 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 12 minuti. "Mi sono sorpreso anche io della prestazione, so di cosa sono capace ma a volte per arrivare a questo livello ci vogliono settimane se non mesi. Intorno a me sento una energia buona e pulita, una energia che mi piace. L'atmosfera, il campo… mi sto godendo tutto e questa è la chiave", ha detto ieri il tennista romano dopo il match.