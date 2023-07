Wimbledon 2023, qualificazioni femminili: oggi le azzurre

In campo Stefanini e Brancaccio

A Wimbledon 2023 si alza il sipario sulle qualificazioni femminili con due azzurre in campo, a caccia di un posto nel main draw del singolare femminile. Lucrezia Stefanini, 25 anni, è la numero 18 del seeding e affronta la 27enne brasiliana Carolina Alves. Nuria Brancaccio, 23 anni, se la vedrà con la canadese Katherine Sebov. Nel tabellone, riflettori in particolare sulla canadese Eugenie Bouchard che cerca di ritrovare un posto nel 'tennis che conta' e comincia la sua rincorsa affrontando la belga Greet Minnen. La numero 1 del seeding è la russa Elina Avanesjan che, come le connazionali e le atlete bielorusse, compete 'senza bandiera'. Se la vedrà con la messicana Fernanda Contreras Gomez.