Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al secondo turno del singolare maschile di Wimbledon 2023. Al primo turno, Sinner - testa di serie numero 8 - batte senza problemi l'argentino Juan Manuel Cerundolo per 6-2, 6-2, 6-2 in 1h29' e al secondo turno trova un altro argentino, Diego Schwartzman. Musetti, testa di serie numero 14 all'All England Club, al primo turno supera il peruviano Juan Pablo Varillas per 6-3, 6-1, 7-5 in 2h02'. Nel prossimo round lo attende lo spagnolo Jaume Munar.

Buona la prima anche per Novak Djokovic, che deve faticare solo nel terzo set contro l'argentino Pedro Cachin. Il serbo, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, si impone per 6-3, 6-3, 7-6 (7-4) in 2h11'.

Avanti anche il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 4, che sconfitte il francese Laurent Lokoli per 6-1, 5-7, 6-4, 6-3.

Nel singolare femminile, nessun problema per Iga Swiatek. La polacca, numero 1 del ranking e del seeding, travolge la cinese Zhu per 6-1, 6-3. Subito k.o. Martina Trevisan. L'azzurra, numero 64 del mondo, cede nettamente alla spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 84 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-1, in un'ora e 41 minuti di gioco.

BERRETTINI-SONEGO VERSO IL DERBY

"Ho tanta voglia di fare bene, di vivere una partita come piace a me, che io vinca o che perda. Ho voglia di sentire le emozioni in campo, l’adrenalina e anche la paura", dice Matteo Berrettini, pronto a tornare in campo dopo i problemi fisici che lo hanno condizionato nelle ultime settimane. Il romano, finalista due anni fa, esordisce contro Lorenzo Sonego in un derby italiano. "Le lacrime di Stoccarda erano legate al fatto che non sono riuscito a divertirmi, mi è dispiaciuto per quello. Ora sto meglio, ho lavorato molto anche se non sono al top della mia condizione fisica, vedremo cosa succederà, sono contento di essere qui. Lorenzo è il mio migliore amico nel tennis, ce la metterò tutta perché sia una bella partita".

KYRGIOS OUT PER INFORTUNIO

Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon lo scorso anno contro Novak Djokovic, si è ritirato dall'edizione 2023 del torneo. Il 28enne australiano, mentre vanno in scena gli incontri del primo turno, si deve accontentare di fare da spettatore tra i campi dell'All England Club. Tutta colpa di un infortunio al polso. "Sono davvero triste nel dire che devo ritirarmi da Wimbledon quest'anno -ha scritto Kyrgios sui suoi social-. Ho fatto del mio meglio per essere pronto dopo l'operazione e per poter calpestare di nuovo i campi di Wimbledon. Ho avvertito un po' di dolore al polso durante i preparativi per il Maiorca Open, si è evidenziato una lesione adun legamento del polso. Ho provato di tutto per poter giocare e sono deluso nel dire che non ho avuto abbastanza tempo per gestire il recupero prima di Wimbledon. Tornerò e, come sempre, apprezzo il supporto di tutti i miei tifosi".