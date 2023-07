Wimbledon 2023, Sinner rimonta e va agli ottavi di finale

Jannik Sinner agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2023. L'azzurro, testa di serie numero 8, batte al terzo turno il francese Quentin Halys per 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 in 2h24'.

Sinner parte con il freno a mano tirato, facendosi trovare impreparato nel quarto game: break, Halys mette la freccia (3-1) e non si volta più indietro, chiudendo il parziale per 6-3. L'azzurro è bravo a non perdere la testa e, dopo un rodaggio più lungo del previsto, cambia marcia. Sul 2-2 del secondo set, la testa di serie numero 8 inanella 4 game consecutivi: 6-2 e si ricomincia alla pari. Sinner dà l'impressione di controllare il match senza strappi. Non concede nulla al servizio e, alla prima chance, strappa la battuta al rivale anche nella terza frazione. Nuovo allungo e terzo set archiviato 6-3, senza che Halys abbia mai la chance di ricucire il gap. Il numero 1 d'Italia sbanda in avvio di quarto set, cedendo il servizio e ridando linfa al rivale. Sinner è bravo a raddrizzare subito la situazione (2-2) e ad evitare guai. L'equilibrio salta definitivamente nel nono game: Sinner, chirurgico, sfrutta la palla break che vale il 5-4 e chiude 6-4.